リクルートは3月26日、消費者が美容室のリピートや変更を決める「決定的瞬間(MOT)」の調査結果を発表した。調査は10月31日〜11月13日、男女2,600人を対象にインターネットで行われた。○美容室を「また利用したい」「変えよう」と思った場面MOT(Moment Of Truth)とは、「真実の瞬間」と訳され、顧客が企業に対する印象を決める"決定的瞬間"を指すマーケティング概念。本調査では、顧客の美容室利用における18の接点(MOTサイクル)か