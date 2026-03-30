◆ 白球つれづれ2026・第13回こんなに面白い開幕戦はなかなか見られるものじゃない。いきなり、巨人の竹丸和幸投手とロッテの毛利海大投手が、共に新人で開幕投手を務めて白星までつかみ取る。広島ではドラフト3位入団の勝田成選手が中日戦の延長10回に殊勲のサヨナラ安打。この試合ではドラフト1位の平川蓮選手が9回に起死回生の同点打も記録している。これだけ、ルーキーが華々しい活躍を見せる開幕戦も記憶にない。さら