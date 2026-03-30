自社サイト外の料理レシピをAIで取り込み、クックパッド内で閲覧できるようにする同社の新機能が炎上した。炎上はどうすれば防げたのか。ネットメディア研究家の城戸譲さんは「『借り物ビジネス』からの脱却なくしてクックパッドの再生はないだろう。料理とAIを組み合わせるのであれば、もっと良い方法がある」という――。写真＝iStock.com／nemke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nemke■「AIで他サイトのレシピ取り込