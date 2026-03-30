NTT西日本はこのほど、新たなコーポレートスローガン「愛される未来へつなげよう。」を制定。3月28日より、その世界観を表現した同社初の全編オリジナルアニメーションTVCM『愛される未来へつなげよう』篇の放映を開始する。NTT西日本、全編オリジナルアニメのTVCM『愛される未来へつなげよう』篇新スローガン「愛される未来へつなげよう。」には、技術を通じて人と人、地域と地域をつなぎ、次の世代へ未来を受け渡していくというN