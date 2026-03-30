【モデルプレス＝2026/03/30】日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーが3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。大学時代の写真を公開した。【写真】新婚の27歳日テレアナ「歯の白さが際立ってる」小麦肌の大学時代◆忽滑谷こころアナ、大学ラクロス部時代の写真披露大学時代にラクロス部に所属していた忽滑谷アナ。「今もラクロスやるんですか？」というファンからの質問に対して「もうできません 体力の限界！！」と回答し