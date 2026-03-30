【モデルプレス＝2026/03/30】歌手の倖田來未（43）が3月30日、自身の公式サイトを更新。第2子を妊娠したことを報告した。【写真】43歳歌姫「旦那さんそっくり」イケメン息子顔出しの家族3ショット公開◆倖田來未、第2子妊娠を発表公式サイトでは「平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属の倖田來未が第2子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「現