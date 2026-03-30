韓流が「韓国文化の流行」を超え、「Kライフスタイル」として世界に定着しつつあることが明らかになった。一方で、否定的な認識も昨年と同水準で見られた。【注目】世界で最も「韓国への好感度」が高い国は？韓国の文化体育観光部と韓国国際文化交流振興院が3月30日、「2026海外韓流実態調査（2025年基準）」を発表した。それによると、回答者の10人中7人（69.7％）が韓国文化コンテンツに対して好感を示した。前年の70.3％に比べ