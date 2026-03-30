プロ野球・楽天の辰己涼介外野手（29）の妻で、実業家の辰己（鈴木）セリーナさん（41）が2026年3月30日にブログを更新し、過去に仏高級ブランド「エルメス」のコートやカバンを盗まれるトラブルに見舞われていたことを明かした。「帝国ホテルが悪いんじゃない。私が悪い」セリーナさんは「エルメスのコートと言えば」と題したブログエントリーを公開し、SNS上で「ブランドものを持つことで周りの反応変わりますか？」といった話題