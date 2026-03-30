恋人同士の相性は、最初からバッチリとは限らないもの。長く付き合っていく上では、むしろお互いの違いを理解し、尊重することのほうが重要なケースが多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性396名に聞いたアンケートを参考に、「長く付き合うなら『コレだけは合わせて』と彼氏に願うこと」をご紹介します。【１】男だから、女だからと決めるのはナンセンス！「男女平等の意識」「『女のくせに！』と決めつけられるた