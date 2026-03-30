あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「SUMMER SONIC」の略語は？「SUMMER SONIC」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと4文字になります！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サマソニ」でした！「サマソニ」は「SUMMER SONIC」を略した言葉。2000年8月に、国内初の関東・関西での同