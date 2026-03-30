休暇村協会は「第１回北海道・東北駅伝旅」を４月１日にスタートさせることを発表した。北海道・東北の休暇村で宿泊しながらスタンプを集め、累計距離に応じて特典がもらえる企画「第１回北海道・東北駅伝旅」を４月１日から来年３月３１日まで実施する。休暇村は、日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテルで全国に３５か所ある。「第１回北海道・東北駅伝旅」には、三陸復