立たない立ち飲みカフェ 銀星の家(高松市屋島西町) 車いすに乗った時の目線や動きにくさを体験するイベントが高松市で開かれました。 高松市屋島西町の社会福祉施設、「銀星の家」で「立たない立ち飲みカフェ」が開かれました。 施設の職員や車いすメーカーの社員らが、車いすに乗って目線や動きにくさを体験しました。 企画したのは、「車いす女子」として、車いす生活の様子をSNSなどで発信する