バスケットボール・Ｂ１リーグの京都ハンナリーズは３０日、京都・長岡京市内で会見し、京都市南区に建設中の専用練習場（１０月竣工予定）の命名権（ネーミングライツ）を、総合物流機器メーカーの三菱ロジスネクスト株式会社（長岡京市）が取得したと発表した。期間は２６年１０月からの５年で、金額は非公表。同施設の名称は「ＬｏｇｉｓｎｅｘｔＢＡＳＥ」（ロジスネクスト・ベース）に決まった。同練習場はメインコート