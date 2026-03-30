隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第３回は「厩橋」。＊＊＊【厩橋（うまやばし）】架橋は１８７４年。この付近にあった「御厩（おんまい）の渡し」に代わって架設された。隅田川では６番目の橋で当時は木製だった。民間によって架けられた橋で、渡る際には料金を徴収したという。後に維