メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組『ドデスカ！』（月〜金前6：00／土曜前6：30※愛知・岐阜・三重エリア）が、4月からパワーアップする。【写真】『ドデスカ！』岸博幸が復帰、元ドラゴンズ祖父江大輔も登場『ドデスカ！』は、2025年度（4〜3月）の個人全体視聴率が平日・土曜ともに同時間帯1位を達成（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）。メ〜テレの朝ワイド番組として、年度ベースで平日・土曜を通じて横