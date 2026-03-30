男子ゴルフで国内ツアー最多の94勝を挙げ、昨年12月に78歳で死去した尾崎将司さんが主宰した「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が3月末限りで閉校することが30日、分かった。アカデミー側は「さみしいが、唯一無二のジャンボさんと同じ教えができる方はいない」と説明している。