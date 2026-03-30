高市早苗首相は30日の参院予算委員会で、日米首脳会談のため19日に米ホワイトハウスを訪れた際、歴代大統領を紹介するコーナーにバイデン前大統領の肖像に代わって掲げられた自動署名装置「オートペン」の写真を見て「本当に驚いた」と振り返った。ホワイトハウスが公開した動画には、首相が口に手を当てて笑うような場面も含まれていた。トランプ大統領は、バイデン氏のオートペンの多用は認知能力の欠如を示すと主張してきた