Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光（３５）が３０日、都内で行われた主演舞台「小さな神たちの祭り」の初日公演前の取材会に出席。自身がこの舞台のために作詞作曲したテーマ曲「ソラミチ」についての思いなどを語った。舞台が初日を迎え「稽古を１カ月半ぐらいやってきて、みんなでいろんなディスカッションをしながら作ってきた。やっと初日を迎えることができてうれしい」と喜びを表していた。２０１１年の東日本大震災