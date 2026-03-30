歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトを更新し、第2子を妊娠したことを発表した。公式サイトで「このたび、弊社所属の倖田來未が第2子を授かりましたことをご報告いたします」と発表。今後の活動については「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」とした