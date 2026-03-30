今年1月ラグビーの大学選手権決勝で早稲田を破って、大学日本一に輝いた明治大学ラグビー部。そのレギュラーのうち2人が秋田市出身でした。先週お伝えした秋田工業高校の卒業生柴田竜成選手に続いて、30日は、将軍野中学校の卒業生・最上太尊選手を紹介します。仙台育英高校を経て明治大学で日本一となった最上選手。先月、母校でこの先の目標を聞きました。住宅街にある秋田市の将軍野中学校。明治大学ラグビ&#