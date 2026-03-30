社会人ラグビートップイーストリーグAグループの秋田ノーザンブレッツが新シーズンの体制を発表し、8人の新加入選手などが意気込みを語りました。月田伸一ヘッドコーチ「昨年以上に厳しい相手、厳しい日程、戦いになると思いますけれども、必ず全国大会に出て秋田から全国に、自分たちの価値を発信していきたいなと」1シーズンでAグループに復帰した秋田ノーザンブレ