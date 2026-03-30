バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、この土日に秋田市で京都ハンナリーズと対戦しました。9連敗中と苦しい状況が続いていたチームを救ったのは、先週大学を卒業したばかり、新加入の岩屋頼選手です。攻守に躍動し、10試合ぶりの白星をもたらしました。最後の勝利は先月1日。以降、9連敗となっていたハピネッツ。連敗ストップへ。前半、チームを勢いづけたのは在籍10