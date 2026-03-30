サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、3連勝と好調のブラウブリッツです。ベガルタ仙台との首位攻防戦に臨みましたが、初のPK戦にもつれ込む激闘の末、首位浮上はなりませんでした。6,000人余りのサポーターが駆け付けた29日の試合。同じイーストAグループで首位を争う、仙台との東北ダービーに臨みました。ここ3試合無失点というブラウブリッツの堅い守備が、29日も光りました