警察官を名乗る男などからの電話をきっかけに湯沢市の80代の女性が300万円をだまし取られました。犯罪に巻き込まれているかように思わせ、金を振り込ませていました。湯沢警察署の調べによりますと、湯沢市に住む80代の女性は今月23日、自宅にNTT職員を名乗る男から電話があり「あなたの名前で不正に契約された携帯が犯罪に利用されている」などと言われました。その後、大阪府警の捜査二課を名乗る男に代わり、女性の動向を確認す