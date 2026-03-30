28日夜、能代市で男が車に乗っていた女性からバッグを奪って逃げる強盗事件がありました。マスクやサングラスなどはしていなかったとみられる、男。警察が行方を追っています。現場は能代市追分町にある能代市中央公民館などの駐車場です。能代警察署の調べによりますと、28日午後7時半ごろ、40代の女性が駐車していた車の中にいたところ、突然男が運転席のドアを開けて女性を押さえつけるなどし、助手席にあった財布などが入った