本格的なサクラのシーズンが迫る中、仙北市と地元の観光協会、それにJRが協力して、生み出した宿泊施設が、リニューアルオープンしました。歴史ある建物の装いを新たにした施設に、観光需要のさらなる創出や経済波及効果が期待がかかります。JR角館駅から約500メートルの宿泊施設「和のゐ 角館」。築100年を超える日本家屋や、蔵を改装したもので、仙北市と地元の観光協会、それにJRが協力して6年前に営業