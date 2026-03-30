30日は各地で気温が上がり、日中は大型連休の頃と同じくらいの暖かさとなりました。日差しの下では上着がいらないくらいの陽気で春を感じましたね。ぽかぽか陽気の中、木々も芽吹いてきています。にかほ市の寺では早咲きのサクラが見ごろを迎えています。江戸時代の俳人・松尾芭蕉が訪れた場所としても知られる、にかほ市の蚶満寺です。本堂のすぐそばにある早咲きのサクラ、カワヅザクラが見ごろを迎えています。例年より早く咲き