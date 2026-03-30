EVだからできる「ハイパワー四駆」トヨタは2026年2月25日、新型電気自動車「bZ4Xツーリング」を発表し、同日より発売を開始しました。今回はそのラインナップの中でも最上級グレードとなる「Z（4WD）」モデルに焦点を当て、その魅力と特徴について紹介します。【画像】超カッコいい！ これが640万円のトヨタ「新型“4WD”ステーションワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタ初の量産型電気自動車として、スバルとの共