カローラの特別仕様車が登場？トヨタの主力モデルである「カローラ」において、新たな展開が近づいているようです。販売店ではどのような状況となっているのでしょうか。カローラは1966年に初代モデルが登場したトヨタを代表するモデルのひとつです。「地球人の幸福と福祉のため」というコンセプトのもと開発され、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を軸に、多くのユーザーの支持を得てきました。【画像】新型がまもなく