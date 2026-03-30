ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分)。今回は、特別企画「世界が愛したニッポンの国民食スペシャル」をお届けします。【動画】初めての天然自然薯に感動！山芋入りのふわふわ「お好み焼き」を求めて関西へ究極のふわふわお好み焼きを作りたい！紹介するのは、ベルギー在住の「お好み焼き」を愛するマークさん