友田吉泰松浦市長に直接手渡した【(C)松浦市】 「自分たちも夢を叶えられる」そんな思いを持ってくれたら りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND IN NAGASAKI 2026では大好きなカステラを持って入場した【(C)B.LEAGUE】 今年1月中旬、長崎県長崎市での「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND IN NAGASAKI 2026」はアリーナを基軸としては初めての3日間にわたって開