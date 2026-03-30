2000年代に放送されたテレビアニメ『とっとこハム太郎』の公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」が、4月23日（木）から、東京・渋谷区にある“PDスペース”2階にオープンすることが発表された。【写真】記念グッズ第1弾は“さくら”がテーマ！購入者特典のステッカー＆ポストカード■オープン記念グッズ第1弾公開今回登場する「とっとこハムタウンショップ」は、ちいさなハムスターたちが暮らす、やさしい風が通り抜け