福岡県芦屋町の航空自衛隊芦屋基地の専用水道から発がん性を指摘される有機フッ素化合物（PFAS）が検出された問題で県は30日、基地周辺の5カ所から国の暫定目標値（1リットル当たり50ナノグラム、ナノは10億分の1）の最大で約11倍に当たる濃度を検出したと発表した。昨夏の前回調査と比べ、暫定目標値を上回る地点が海側で1カ所増えた。原因は不明という。