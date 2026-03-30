＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米ツアー1年目の櫻井心那は、米本土戦では自身初となる4日間を完走した。2日目は日没間際までプレーし、「耐え」のゴルフで予選を突破。安どの表情を見せていたが、最終日は「ひどかったですね。ショットもひどいし、ウェッジもひどい…」と悔しさをにじませた。【連続写真】櫻井心那のアイアンショット…アマがマネるには？スタートの1番パ