検察は卒業証書を偽造したとして、田久保真紀前伊東市長を起訴しました。学歴詐称疑惑の真相解明は法廷へと移ります。伊東市田久保真紀 市長（当時 去年7月）「卒業は確認できませんでした。除籍であることが判明しました」去年7月、自らの最終学歴が大学卒業ではなかったと明らかにした静岡県伊東市の田久保真紀前市長。学歴詐称は意図的に行われたものと捜査機関は判断しました。検察は、田久保前市長を有印私文書偽