歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトで第2子妊娠を発表した。2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との結婚を発表、12年7月に第1子となる男児を出産しており、約14年ぶりのおめでた。近年は、昨年12月に約20年ぶりの妊娠を発表したモデルの冨永愛（43）のほか、女優・真木よう子（43）、タレント・安めぐみ（44）ら、第1子出産からブランクを経て第2子を妊娠する芸能人が増えている。倖田の所属