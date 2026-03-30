国家公務員の志望者を増やし、若手公務員の離職を減らすため人事院は「公務のブランドメッセージ」を策定し、30日、発表しました。人事院は、去年内閣と国会に提出した年次報告書で「国家公務員の人材確保は危機的状況だ」と指摘し、公務の魅力を対外発信するために、28の府と省から65人の若手国家公務員が参加するチームを立ち上げて議論を重ねてきました。30日に発表したブランドメッセージは「国のミライをつくる、唯一無二の挑