J1京都は30日、ドイツ1部マインツに期限付き移籍しているMF川粼颯太(24)について、マインツに完全移籍すると発表した。川粼は昨年7月に京都からマインツに期限付き移籍。期間は26年6月30日までと発表されていた。今季はここまでリーグ8試合に出場している。川粼は京都を通じ「京都サンガF.C.に関わるすべての皆さまへ。1.FSVマインツ05に完全移籍することとなりました。寂しさもありますが、ほっとした気