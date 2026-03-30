日本テレビの福田博之社長は30日の定例記者会見で、BS日テレの超高画質の4K放送について、来年1月で期限が切れる放送免許を更新しないと明らかにした。「事業性の面で難しい状況にある」と理由を述べた。放送終了日は未定。BS日テレでは2019年9月に4K放送を開始。福田社長は「取締役会でBS日テレの粕谷賢之社長から報告を受け、了承した」と経緯を説明した。配信などでの視聴者ニーズを念頭に「今後も制作環境を整えていく」と