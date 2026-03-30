自動車大手8社が30日公表した2月の世界生産台数は、前年同月比1.5％減の194万875台だった。中国の春節（旧正月）連休がずれた影響などで4社が減少した。ホルムズ海峡の封鎖状態が続き、各社は中東向けの減産などの対応を迫られており、統計上は3月以降に影響が表れる見通しだ。トヨタ自動車は日本で生産する中東向け車種に関し、3月に約2万台の減産を予定しており、4月も約2万4千台の減産を計画。日産自動車は子会社の日産自動