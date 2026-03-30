2度にわたりトータル1年以上の長い期間宇宙での滞在を経験した古川聡宇宙飛行士が、JAXAを退職することになりました。古川聡宇宙飛行士「いわゆる宇宙航空業界を離れることになりますが、JAXAや日本の宇宙開発の発展を心から祈念し、宇宙ファンとして応援していきたいと思っています」古川さんは神奈川県出身で東京大学医学部を卒業。医師としての経験をいかして宇宙飛行士として活動してみたいと宇宙飛行士に挑戦し、1999年に日本