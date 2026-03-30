千葉市の住宅で、夫を包丁で刺して殺害しようとしたとして妻が逮捕されました。【映像】現場の様子黒川まみ容疑者（27）は、きのう午後10時前、千葉市中央区の自宅で夫の真稀さん（28）を包丁で刺して、殺害しようとした疑いで逮捕されました。警察によりますと、夫婦げんかの最中に黒川容疑者が自宅の包丁で真稀さんの胸を刺したということです。真稀さんは、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。黒川容疑者は