プロ野球・広島は30日、初先発で初完投となる完封勝利をあげた栗林良吏投手の記念Tシャツを販売することを発表しました。1年目からクローザーを務めるなど通算134セーブの右腕は、6年目の通算272試合目で初の先発登板。8回に細川成也選手にヒットを許すまで、1人のランナーも出さないなど、終わってみれば9回95球、1安打、9奪三振、無四球、無失点の完封勝利。100球未満で完封する“マダックス”を達成するなど、鮮烈な先発デビュ