シンガポールの格闘技イベント「ＯＮＥチャンピオンシップ」の新ブランド開幕戦となる「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（４月２９日、東京・有明アリーナ）の会見が３０日に都内で開催され、ロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）を相手に引退試合に臨む武尊（３４）が意気込みを語った。会見は「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１キックオフカンファレンス」として観客も収容し、宝生能楽堂で行われた。会見冒頭では居合切りの演