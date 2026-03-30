お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希と酒井健太が３０日、滋賀・パナソニック草津工場で行われた「ビルトイン食洗機」の新商品発表会に出席し、１日工場長に任命された。同社は１９６０年、日本初の電気自動皿洗い機を発売。現在までに累計１４２５万台を生産、国内メーカーでの食洗器の出荷台数はナンバー１を誇る。同社食洗器ＳＢＵビジネス戦略企画部国内商品企画課の杉本依子主幹は「１６年ぶりのフルモデルチェン