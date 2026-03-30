ＭＬＢ選手の妻やパートナーで最も美しい女性は誰か。米メディア「ノー・インサイダーズ」が「ミート・ザ・トップ１０モスト・ゴージャス・ＭＬＢワグス・２０２６」を発表。１０人の美女を紹介している。１位はパイレーツ、ポール・スキーンズの恋人でメディアの登場も多いモデルでインフルエンサーのオリビア・ダンさん。「彼女は最も知名度が高い。ＭＬＢと関わる前からすでにファン層を築いていた。モデル業、ブランド契