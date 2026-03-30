【モデルプレス＝2026/03/30】俳優のホアキン・フェニックスが主演を務める映画「エディントンへようこそ」が3月13日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の注目ポイントを紹介する。【写真】豪華キャスト集結 話題の炎上スリラー映画◆映画「エディントンへようこそ」舞台は2020年、コロナ禍によるロックダウンの影響で息苦しい隔離生活を強いられたアメリカ・ニューメキシコ州の小さな町エディントン。見えないウイ