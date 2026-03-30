【モデルプレス＝2026/03/30】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が3月29日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにジャケットを合わせたコーディネートを披露した。【写真】28歳人気K-POPメン「脚長くて綺麗」ファン驚きの美脚ショット◆サクラ、ミニワンピ×ジャケットコーデで美脚見せサクラは、グレーのミニワンピースの上から黒いジャケットを羽織ったコーディネートで犬を散歩させてい