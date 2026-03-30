【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの平愛梨が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。洗濯物を畳んでくれている三男の姿を公開した。【写真】41歳4児のママタレ「後ろ姿に癒された」三男がお手伝いする様子◆平愛梨、洗濯物を畳む三男の姿公開平は「お散歩行ってお昼食べて私は椅子に座って寝たフリしていたら 4歳bebeが黙々と動いてくれてる 四男2歳が散らかしたお部屋を片付けてくれてる！！洗濯物も畳んでくれてる！