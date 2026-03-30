【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが3月28日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。【写真】「今日好き」出身美女「透き通るような美肌」デコルテ輝く登山コーデ◆藤田みあ、美デコルテ際立つオフショルショット公開藤田は「高尾山りあと登ってきた ほんとまじ今思い出しても最高の日帰り